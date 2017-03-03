Çağlayan Adliyesi'ndeki icra müdürlüklerine 'rüşvet' operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - CUMHURBAŞKANLIĞI Halkla İlişkiler Başkanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine İstanbul Çağlayan'da Adliyesi'nde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işler için maddi taleplerde bulundukları, taleplerinin karşılanmaması durumunda işleri yavaşlattığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Zarfların verilip alındığı görüntüler rüşvet operasyonunun en önemli delili olarak soruşturma dosyasına konuldu. Gözaltına alınanlar çalıştıkları adliye binasına bu kez "şüpheli" olarak girdi..



Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarda rüşvet aldığı iddia edilen aralarında İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Zabıt Katiplerinin bulunduğu toplam 16 kişi ile 2 Hukuk bürosu çalışanı, toplam 18 kişiyi 1 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kendilerine verilen zarfları almalarına ilişkin görüntüler, söz konusu soruşturma dosyasına girdi.



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