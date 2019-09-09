Çağırıcı’dan, Aşure Günü’nde birlik beraberlik mesajı
İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü münasebetiyle ilçe sakinlerine kazanda pişirilen Aşureden ikram etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Aşure Günü’nün önemine dikkat çekerek, “Geçmişten...
İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü münasebetiyle ilçe sakinlerine kazanda pişirilen Aşureden ikram etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Aşure Günü’nün önemine dikkat çekerek, “Geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmaktadır” dedi.
Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda aşure günü münasebetiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen Aşure Günü Programı’nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrilerine kazanda pişirilen Aşure tatlısından ikram etti. Bağcılar’da yaşayan vatandaşlar, etkinliğe yoğun katılım gösterdi.
“AŞURE GÜNÜ’NDE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ GELİŞİR”
Aşure Günü’nde komşuların birbirlerine pişirdikleri aşureden ikram ettiklerini ifade eden Çağırıcı, bu vesileyle komşuluk ilişkilerinin daha da geliştiğini söyledi. Muharrem ayının önemine dikkat çeken Çağırıcı, bu ayın onuncu günü Aşure Günü olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanlar için acılı tarihi bir olay olan Kerbela hadisesini de barındırmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin beraberindeki müminlerle birlikte Kerbelâ’da şehit edildi. Bu olay Müslümanların hafızalarına acı hatıra olarak yer etmiştir”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0