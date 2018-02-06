Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin "efsane" öğretmeni ölümünün 1. yılında anıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () CAĞALOĞLU Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'efsane' olarak andığı Edebiyat öğretmenliği yapan Mustafa Turgut ölümünün yıl dönümünde unutulmadı. Okul önünde düzenlenen anma töreninde öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 17 yıl edebiyat öğretmenliği yapan 'MUTU' lakaplı Mustafa Turgut, proje öğretmen yönetmeliğinin çıkmasıyla bir imam hatip lisesine atanmıştı. O günlerde tayin kararı öğrenciler arasında tepkiye neden olmuştu. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek 58 yaşında ölen Mustafa Turgut için bugün okul önünde anma töreni düzenlendi.

Törene Turgut'un öğrencileri, Eğitim-Sen üyeleri, veliler ve öğretmen arkadaşları katıldı. Grup “Mustafa Turgut onurumuzdur" şeklinde slogan attı. Mustafa Turgut'un, okulun önüne konulan fotoğrafına ise kırmızı karanfiller bıraktı. Törende öğrencilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşan Eğitim-Sen 8 Nolu Şube Başkanı Zeliha Baksi, “İlerici aydın gençler yetiştirmeyi öğretmenlik hayatı boyunca amaç edinmiş bir eğitimciydi. Öğrencileriyle teması sadece okulla sınırlı tutmayan, öğrencilerini hayat okuluna hazırlayandı. Gençliğinde doğduğu madenci kasabasında, maden işçilerini örgütleyerek başladığı eşit ve özgür yaşam mücadelesine, üniversitede devam etmiş, öğretmen olduktan sonra da Eğitim-Sen'e uzanan eğitim emekçilerinin sendikal hak arayışının temel öncülerinden birisi olmuştu" dedi.

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