Çadırda yaşayan depremzededen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

ELAZIĞ depreminde evi yıkıldıktan sonra çadırda yaşamını sürdüren Hanifi Ulucan (54), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 TL bağış yaptı.Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde Aksaray Mahallesi'ndeki kerpiç evi yıkılan 4 çocuk babası Hanifi Ulucan, çadırda yaşamını sürdürüyor. Eşini yıllar önce kanser hastalığında kaybeden Ulucan, evinin yıkıldığı yere yakın bir noktada kurduğu çadırda tek başına yaşıyor.Depremde eve yıkıldığında oğlu Ömer'in (32), enkaz altında yaralı olarak kurtulduğunu anlatan Ulucan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı mücadele için başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Kampanyaya 100 TL bağış yaptığını anlatan Ulucan, "Sağ olsun devlet yanımızda oldu. Yiyecek, çadır, giyecek her türlü ihtiyacımızı giderdi. Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanımız 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Ben de bir depremzede olarak 100 TL bağışta bulundum" dedi.