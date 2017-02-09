Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Çadır kentten konteyner kente geçtiler

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat sabahı meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından en büyük yıkımın olduğu Yukarıköy'de, hazırlanan çadırkentin yerine kurulan konteyner kent çalışması...

Çadır kentten konteyner kente geçtiler
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat sabahı meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından en büyük yıkımın olduğu Yukarıköy'de, hazırlanan çadırkentin yerine kurulan konteyner kent çalışması tamamlandı. Konteyner evlerin bir bölümüne dün yerleştirilen köylüler, daha iyi şartlarda bir gece geçirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin vurduğu Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy Köyü'ndeki futbol sahası içine geçen 6 Şubat'ta kurulan çadır kente yerleştirilen depremzedeler, ertesi gün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurda, çadırları suyun basması ve zeminin çamur deryasına dönmesiyle zor anlar yaşadı.
Yaşadıkları deprem kabusuna zor yaşam koşuları da eklenen depremzedelerin imdadına
konteyner kent yetişti. Kurulum çalışmaları iki gündür devam eden konteyner kent bu sabah hazır hale getirildi. Sökülen çadırların yerine de konteyner evler kuruldu. Futbol sahası içine toplam 100 konteyner ev kurulurken, dün de devam eden çalışmalar nedeniyle sadece bir bölümüne depremzedeler yerleştirildi. Depremde evleri hasar gören diğer köylerdekilere de toplam 100 konteyner evin daha kurulacağı bildirildi. Geceyi daha iyi şartlara sahip olan konteyner evlerde geçiren köylüler, devletin kendilerine sağladığı imkanlardan memnun olduklarını sık sık dile getirdi. Yemeklerinin önlerine getirildiğini, sıcak bir yuvaya kavuştuklarını anlatan depremzedeler, devletin yardımıyla yıkılan ya da hasar görün evlerinin de biran önce yapılmasını istedi.
Depremde evi yıkılan 64 yaşındaki Mevlide Kurt, yakınlarıyla birlikte 8 kişi, iki odalı konteyner evde kaldıklarını söyledi. Kurt, mutfağın da bulunduğu bölümde 3, diğer odada ise 5 kişinin yan yana yatarak uyuduklarını belirtip, zor koşullarda kendilerine sunulan bu konteyner evlere de şükrettiklerini söyledi. Kurt, "Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Bize baktılar. Bunlar kolay şeyler değil. Yemeğimize kadar herşeyimizi verdiler" dedi. Bir başka konteyner evde yaşayan Canan Çarıksız da sırtında taşıdığı 1 yaşındaki bebeği 'Cemre Nur bebeği ile birlikte geceyi nasıl geçirdiklerini anlattı. 'Hiç yatacak yerimiz olmamasından daha iyidir" dediği konteyner evde iyi bir gece geçirdiklerini vurgulayan Çarıksız, "Burada, ailem ve akrabalarımızla toplam 15 kişi yan yana yattık. Ancak, bundan şikayetçi değiliz" diye konuştu. Türk Kızılay'ı mobil mutfak aracı de konteyner kentte, depremzedelere yemek servisi veriyor.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.