Çadır kentten konteyner kente geçtiler

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat sabahı meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından en büyük yıkımın olduğu Yukarıköy'de, hazırlanan çadırkentin yerine kurulan konteyner kent çalışması tamamlandı. Konteyner evlerin bir bölümüne dün yerleştirilen köylüler, daha iyi şartlarda bir gece geçirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin vurduğu Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy Köyü'ndeki futbol sahası içine geçen 6 Şubat'ta kurulan çadır kente yerleştirilen depremzedeler, ertesi gün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurda, çadırları suyun basması ve zeminin çamur deryasına dönmesiyle zor anlar yaşadı.Yaşadıkları deprem kabusuna zor yaşam koşuları da eklenen depremzedelerin imdadınakonteyner kent yetişti. Kurulum çalışmaları iki gündür devam eden konteyner kent bu sabah hazır hale getirildi. Sökülen çadırların yerine de konteyner evler kuruldu. Futbol sahası içine toplam 100 konteyner ev kurulurken, dün de devam eden çalışmalar nedeniyle sadece bir bölümüne depremzedeler yerleştirildi. Depremde evleri hasar gören diğer köylerdekilere de toplam 100 konteyner evin daha kurulacağı bildirildi. Geceyi daha iyi şartlara sahip olan konteyner evlerde geçiren köylüler, devletin kendilerine sağladığı imkanlardan memnun olduklarını sık sık dile getirdi. Yemeklerinin önlerine getirildiğini, sıcak bir yuvaya kavuştuklarını anlatan depremzedeler, devletin yardımıyla yıkılan ya da hasar görün evlerinin de biran önce yapılmasını istedi.Depremde evi yıkılan 64 yaşındaki Mevlide Kurt, yakınlarıyla birlikte 8 kişi, iki odalı konteyner evde kaldıklarını söyledi. Kurt, mutfağın da bulunduğu bölümde 3, diğer odada ise 5 kişinin yan yana yatarak uyuduklarını belirtip, zor koşullarda kendilerine sunulan bu konteyner evlere de şükrettiklerini söyledi. Kurt, "Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Bize baktılar. Bunlar kolay şeyler değil. Yemeğimize kadar herşeyimizi verdiler" dedi. Bir başka konteyner evde yaşayan Canan Çarıksız da sırtında taşıdığı 1 yaşındaki bebeği 'Cemre Nur bebeği ile birlikte geceyi nasıl geçirdiklerini anlattı. 'Hiç yatacak yerimiz olmamasından daha iyidir" dediği konteyner evde iyi bir gece geçirdiklerini vurgulayan Çarıksız, "Burada, ailem ve akrabalarımızla toplam 15 kişi yan yana yattık. Ancak, bundan şikayetçi değiliz" diye konuştu. Türk Kızılay'ı mobil mutfak aracı de konteyner kentte, depremzedelere yemek servisi veriyor.FOTOĞRAF