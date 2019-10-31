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Caddeleri köpük sardı, vatandaşlar tedirgin oldu
Hatay'ın Defne ilçesinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde caddelerde köpürdü. Vatandaşları tedirgin eden köpükler, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiya göre...
GENEL 29.10.2019, 15:30
Hatay'ın Defne ilçesinde sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde caddelerde köpürdü. Vatandaşları tedirgin eden köpükler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiya göre sondaj çalışması sırasında kullanılan bir madde, köpürerek caddeyi sardı. Vatandaşlar, köpükler nedeniyle tedirgin olduğu maddenin caddeleri sarması üzerine itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sondaj köpüğü olduğu değerlendirilen maddenin zararsız olduğu belirtilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler temizlik çalışması başlattı. Ekipler tarafından kısa sürede temizlenen köpüklerin ardından caddeler, tekrar kullanıma açıldı.
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