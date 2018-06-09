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Caddebostan’da Ramazan coşkusu

İSTANBUL’UN güzide semtlerinden Caddebostan sahilinde Kadıköy Benim Platformu tarafından düzenlenen iftar buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Semt sakinleri dışında iftarlarını deniz kıyısında nezih bir ortamda açmak...

Caddebostan’da Ramazan coşkusu

İSTANBUL’UN güzide semtlerinden Caddebostan sahilinde Kadıköy Benim Platformu tarafından düzenlenen iftar buluşmalarına bir yenisi daha eklendi. Semt sakinleri dışında iftarlarını deniz kıyısında nezih bir ortamda açmak isteyen bir çok vatandaş farklı semtlerden gelerek iftarlarını burada açıyor. Bu etkinlik kapsamında, bin kişilik iftar alanında Ramazan’ın ilk gününden beri en az 24 bin kişi iftarda ağırlandı.

Kadıköy Benim Platformu tarafından Caddebostan sahilinde her gün bir başka hayırseverin finanse ettiği iftar organizasyonu yalnızca semt sakinleri değil İstanbul’un dört bir yanından vatandaşlar da katılıyor.

ÖZBEK: FARKLI GÖRÜŞLERDEKİ İNSANLAR BİRBİRLERİNİ TANIMA ŞANSI BULDU

İftar etkinliğini organize eden Kadıköy Benim Platformu’nun Başkanı Faruk İbrahim Özbek, organizasyonun amacının Kadıköy’ün farklı semtlerinde yaşayan her görüşten insan arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek olduğunu belirterek, “Bu amacımıza ulaşmanın mutluluğu içindeyim. Burada Türkiye’nin bütün renkleri bir arada. İnsanlar iftar sayesinde aynı masada daha önce tanıma şansı olmadığı farklı görüşlerdeki insanlarla sohbet etme imkanı buldu.  Bu başarımızda tabii ki hem hayırseverlerin hem de desteğini hiçbir konuda bizden esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de katkısı büyük. Caddebostan bu Ramazan’da en çok kendinden söz ettiren semt oldu desek abartı olmaz. Gelecek Ramazanlar’da da bu etkinliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

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