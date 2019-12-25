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Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar sardı
Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı. İstanbul'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı....
GENEL 25.12.2019, 13:59
Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.
İstanbul'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar kayalıkların üzerini de kapladı. Sahili kırmızıya boyayan yosunlar havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
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