Cadde 30 Ağustos için bayraklarla donatıldı

ANTALYA'nın en işlek caddelerinden Tekelioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dev Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donatıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 97 yıl önce 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'dan başlayan Büyük Taarruz'un yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'nın en işlek caddelerinden Tekelioğlu'nu dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki caddenin yaya trafiğinin yoğun olduğu ve belediye hizmet binasının da bulunduğu doğu bölümüne dev boyutlarda 9'ar Atatürk posteri ve Türk bayrağı apartmanlara asıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin ana hizmet binasının dört cephesine de yine dev bayraklar asıldı.

