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"Bylock"çu 92 emniyet mensubu hakkında iddianame düzenlendi...

  Özden ATİK / İSTANBUL () - FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ / PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen 80'i tutuklu...

"Bylock"çu 92 emniyet mensubu hakkında iddianame düzenlendi...

 

Özden ATİK / İSTANBUL () - FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ / PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen 80'i tutuklu toplam 92 emniyet mensubu hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, tüm şüphelilerin "örgüt üyeliği" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, örgütün elebaşısı Fetullah Gülen, emniyet yapılanması ve "bylock" programıyla ilgili kapsamlı tespit ve değerlendirmeler yapıldı. Emniyetin asli görevi devletin kurulu düzenini, vatandaşların can ve mal emniyetini, toplumun asayiş ve güvenliğini temin etmek olduğu vurgulanan iddianamede, "Emniyet teşkilatının örgütün hakimiyetine girdiğinde yasal zeminden ayrılarak, örgütün hedeflerine ulaşmasında etkili bir silah haline dönüşmüştür. Bu durum hem örgütün savunma kapasitesini arttırmış, hem de kolluk ve kamu gücünün hukukilik görünümü, örgüte etkin bir saldırı aracı, kurumları ve toplumu dizayn etme imkanı sağlamıştır" denildi.

EMNİYET TEŞKİLATINA SIZDIRDIĞI MİLİTANLARLA...



İddianamede ayrıca "Toplumun devlete olan inancını sarsan ve adalet duygusunu tahrip eden son yıllardaki şantaj amaçlı kaset komploları, Ergenekon, Balyoz, Siyasal Casusluk, Selam-ı Tevhid, Tahşiye, usulsüz dinlemeler, 7 Şubat MİT, 17-25 Aralık, MİT TIR'larının durdurulması, emniyet teşkilatının üst düzey personeline yönelik gerçekleştirilen tasfiye operasyonları, himmet vermeyen işadamlarının geçirdiği soruşturmaların tamamen örgütün emniyet teşkilatına sızdırdığı militanları ve KOM, terör, istihbarat gibi hakimiyet sağladığı birimler aracılığıyla planlayıp icra ettiği operasyonlar olduğu" anlatıldı. "Bylock" programının Fetullah Gülen'in talimatıyla kullanılmaya başlandığı ve örgüt mensupları dışında hiç kimsenin temin edip kullanmadığına iddianamede yer verildi.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ



İddianamede, 80'i tutuklu 12'si firari toplam 92 şüphelinin 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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