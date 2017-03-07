Bylock şüphelisi kadına "7 aylık bebeği var" özgürlüğü

Arzu KAYA / İSTANBUL () - KAYNAK Holding'e yönelik yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Hakimlik, Kaynak Holding'e yönelik ByLock operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasını karararlaştırdı; 3'üncü şüpheli kadının 7 aylık bebek sahibi olmasını gerekçe gösterip savcının "tutuklama talebini" reddetti. Kadın şüpheli adli kontrolle serbest bıraktı.

TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan Yard.Doç. S.A.B., Dr. A.Y. ve H.S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığında ifade veren şüpheliler "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ve ByLock programını kullanmadığını söyledikleri öğrenildi. Hakimlik, şüphelilerden H.S.Ö. ve A.Y'nin üzerine atılı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu gösteren deliller(ByLock kaydı, HTS kayıtları) olduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şüpheli S.A.B'nin de üzerine atılı söz konusu suçu işlediğine dair deliller(ByLock kaydı, otel kayıtları) bulunduğunu kaydeden Hakimlik, kadın şüphelinin 7 aylık küçük çocuk sahibi olduğunu ve çocuğun bakım ve gözetiminin hapishane koşullarında yapılamayacağını belirterek tutuklama talebinin reddine karar verdi. Ş.A.B hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atmak koşulu ile adli kontrol hükümleri uygulandı.