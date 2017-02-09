ByLock kullanan 17 öğretmene gözaltında

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına aldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah, Bylock operasyonu yaptı. Uşak merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bylock sistemini kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Uşak Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.