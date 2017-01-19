Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

BYEGM'den 30’uncu yerel medya özendirme yarışması

BASIN Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği 'Yerel Medya Özendirme Yarışması'na başvurular başladı. Bu yıl,...

BYEGM'den 30’uncu yerel medya özendirme yarışması
BASIN Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği 'Yerel Medya Özendirme Yarışması'na başvurular başladı.

Bu yıl, 15 Temmuz demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenen 30'ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması'na başvurular, 16-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yarışmanın internet sitesinden yapılacak. Yarışmada, Yerel Haber, Köşe Yazısı, Mizanpaj, Araştırma, Röportaj, Haber Fotoğrafı, Televizyon Haberi, Radyo Haber Programı, Yerel İnternet Haber Sitesi ve Yerel İnternet Haberi alanlarında ilk 3'e giren çalışmalar ve 15 Temmuz'u En İyi Anlatan Fotoğraf dalında Mustafa Cambaz özel ödülü ile toplam 31 ödül verilecek. Jüri tarafından kendi kategorisinde birinciliğe layık görülen eser 3 bin, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mustafa Cambaz özel ödülü de birincilikle eş değer olacak.

Yarışmaya Türkiye içinden tüm yerel medya profesyonelleri katılabileceği, ancak yaygın medyanın yerel ofislerinde çalışanların kapsam dışında olacağı belirtildi. Her adayın en fazla iki eserle katılabileceği yarışmaya başvurular 'http://ymo.byegm.gov.tr/YMO' adresinden yapılabilecek. Sonuçlar ise Mart ayında BYEGM'nin web sitesinde yayımlanacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55