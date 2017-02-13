Buzun artisleri göz kamaştırdı

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) açılışı artistik patinaj kızlar kısa programı ile başladı. Günün yıldızı Rus Alina Zagitova oldu.Merkez Palandüken ilçesindeki Buz Pateni Salonu’nda gerçekleşen kısa program yarışmalarında 21 kız sporcu piste çıktı. Sabah seansının ilk bölümünde Rus sporcu Alina Zagitova, kusursuza yakın performansıyla ilk sırada yer aldı. 2016-17 sezonunda yapılan Artistik Patinaj Grand Prix finallerinde altın madalya kazanan 14 yaşındaki Rus sporcu, jüriden 58.30 puan aldı.Buz patenine çıkan ilk isim olan Ukraynalı Anastasia Gozhva, 50 puan barajını geçen iki sporcudan biri olurken, küçük bir denge kaybı yaşamasına rağmen 50.01 puanla ikinci sırada yer aldı. EYOF 2017 Erzurum’da Türkiye’yi temsil eden Ekin Saygı, Chopin’den Nocture eşliğinde sergilediği performansıyla 30.61 puan alarak 16’ncı sırada kendine yer buldu.Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’in kızı olan Katarina Kitarovic, Karl Jenkins’in Imagined Oceans’ı eşliğinde sergilediği performansla 36.58 puan alarak 11’inci sırada günü tamamladı.

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