Buzlanan yollarda yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Kağıthane'de yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yollarda sabaha karşı buzlanma oluştu. Kağıthane Barbaros Caddesi'nde sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Rampa yukarı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları kaydı... yayalar ise birbirlerine tutarak güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşların ise kayarak yere düştüğü görüldü. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmamasından yakınan vatandaşlar çareyi yola kül ve sıcak su dökmekte buldu. Esnaf olduğunu söyleyen Kemal Demir belediye ekiplerinin yeterince çalışma yapmadığını belirterek,"Yola kül döküyoruz. Araçların kaymaması nedeniyle belediye 5 gün önce tuzlama yaptı, ancak 5 gündür belediye ekiplerini göremiyoruz" dedi. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bir vatandaş ise , "Bayagı zorlanıyoruz arabalarda zorlanıyor belediyeler tuzlama çalışması yapıyor ama sanırım burayı hesaplayamamışlar az kalsın düşüyorduk. Bü tür sorunu yaşıyan çok insan var" dedi.



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