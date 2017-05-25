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Buzağısını otomobille veterinere götürdü

NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Mümin Özmen, hastalanan 3 günlük buzağısını otomobilin bagajına yükleyerek veterinere götürdü. İlçeye bağlı Eynelli Köyü'nde çiftçilik yapan Mümin Özmen, hastalanan buzağısını...

Buzağısını otomobille veterinere götürdü
NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Mümin Özmen, hastalanan 3 günlük buzağısını otomobilin bagajına yükleyerek veterinere götürdü.
İlçeye bağlı Eynelli Köyü'nde çiftçilik yapan Mümin Özmen, hastalanan buzağısını otomobilin bagajına yükledi. Bu şekilde 60 kilometre uzaktaki ilçe merkezinde kliniği olan veterinere giden Özmen, hayvanını tedavi ettirdi. Hayvanını bu şekilde veterinere götürmenin daha ekonomik olduğunu belirten Özmen, "3 günlük buzağım rahatsızdı. Bu yüzden aracımla getirdim. Yaklaşık 60 kilometre uzaktan geliyoruz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor" dedi. Özmen, hayvanını tedavisini yaptırdıktan sonra aynı şekilde köyüne döndü.

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