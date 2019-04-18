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Buzağısını otomobille tedaviye götürdü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - NEVŞEHİR'de yaşayan ve besicilik yapan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını otomobille Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi.  Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde oturan...

Buzağısını otomobille tedaviye götürdü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - NEVŞEHİR'de yaşayan ve besicilik yapan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını otomobille Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürerek, tedavi ettirdi. 
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde oturan Cengiz Çelik, dizlerinde ödem oluşan buzağısını önce ilçede veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Çelik, rahatsızlığı geçmeyince bu kez otomobilinin arka koltuğuna buzağısını yatırıp, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Tedavinin tamamlanmasının ardından buzağısıyla Nevşehir'e dönen Cengiz Çelik, ''Buzağımızda diz kapaklarında ödem oluştu. İlçede veterinere götürdüm ve hiçbir faydasını göremedim. Ben de buzağımızı otomobilin arka koltuğuna koyup, eşimle birlikte Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gittim. Burada hocalarımız ilgilendi ve buzağımı tedavi etti. Buzağıya çocuğum gibi bakıyorum. Kalabalık bir aileyiz. Bu da sonuçta bir can. Rahatsızlandığında arabama bindirip götürüyorum. Tekrar ayağı kalkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. 

​FOTOĞRAFLI 

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