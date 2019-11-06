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Buzağı kayıplarına karşı 'ultrason ve suni tohumlama' projesi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Ankara'da buzağı ölümlerinin önlenmesi için 'Suni Tohumlama ve Ultrason Projesi' başlattı. Proje kapsamında, 156 bin büyükbaş hayvan ultrason cihazlarıyla kontrol altına alınırken, gebelik sorunu yaşadığı...

GENEL 06.11.2019, 12:25
Buzağı kayıplarına karşı 'ultrason ve suni tohumlama' projesi
TARIM ve Orman Bakanlığı, Ankara'da buzağı ölümlerinin önlenmesi için 'Suni Tohumlama ve Ultrason Projesi' başlattı. Proje kapsamında, 156 bin büyükbaş hayvan ultrason cihazlarıyla kontrol altına alınırken, gebelik sorunu yaşadığı belirlenen hayvanlara da 'suni tohumlama' yöntemi uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılını 'Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Yılı' ilan etti. Bu kapsamda pilot il seçilen Ankara'da, buzağı kayıplarının önlenmesi için 'Suni Tohumlama ve Ultrason' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 18 bin işletmede bulunan 156 bin dişi büyükbaş hayvan, ultrason cihazlarıyla kontrol altına alındı. Periyodik olarak kontrol edilen ve gebelik sorunu yaşadığı belirlenen hayvanlara da 'suni tohumlama' yöntemi uygulandı. Ayrıca 'buzağı takip sistemi' oluşturularak, gebe kalan hayvanların tahmini doğum tarihleri, gebe kalmamışsa sebepleri, gebe kalmışsa ise hangi yöntemle gebe kaldığı kayıt altına alındı.
'HEDEFİMİZ, DOĞUM ORANINI YÜZDE 90'LARA ÇIKARMAK'
Proje başlangıcında Ankara'daki büyükbaş hayvan doğum oranının yüzde 61'lerde olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "2018 yılının sonunda bu rakam yüzde 67'ler düzeyine çıktı. Bu seneki hedefimiz bu sayıyı yüzde 75'ler seviyesinin üzerine çıkarmak. 5 yıl sonraki hedefimiz de, doğum oranını yüzde 90'lar düzeyine yükseltmek" dedi.
Bu projeyle, buzağı sayısında iki katına yakın bir artış meydana geldiğini vurgulayan Korkmaz, "Yaptığımız saha çalışmalarında hayvanların gebe kalması, sağlıklı gebelik süreçleri, bakım, beslenme ve barınak koşulları başta olmak üzere birçok konuda tespitlerde bulunduk. Veteriner hekimlerimiz bu konularla ilgili çiftçilere eğitimler vermeye başladı. Eğitimlerden sonra da bu işletmelere teknik destek vermeye başladık. Bu çalışmaların sonucunda her geçen yıl sağlıklı buzağı doğumunda bir artış meydana geliyor" diye konuştu.
'NİHAİ HEDEF, BUZAĞI KAYIPLARINI MİNİMUMA İNDİRMEK'
10 hayvanı olan bir işletmenin, proje başlangıcında 6 buzağı elde ettiğini belirten Korkmaz, "Proje sonunda beklentimiz gerçekleşirse, 9 buzağı elde edecekler. Bu demek oluyor ki 3 fazla buzağıyı ekonomiye kazandıracağız. Bu işletmeler için ekstra gelir demek. Hem de bakanlığımızdan 3 buzağı için destekleme alacaklar. Projedeki nihai hedefimiz, buzağı kayıplarını minimum düzeye indirmek" dedi.
Ultrason cihazının çok önemli bir avantaj olduğunu ve ilk defa hayvanlarda kullanıldığını ifade eden Korkmaz, "Çiftçimiz, uzun süre gebe zannettiği hayvanın karnında 3-4 ay sonra kist ya da başka bir rahatsızlık olduğunu anlıyor. Bu sürede de tohumlama yapılmadığı için ay kaybıyla daha az buzağı elde ediyor. Ultrason cihazıyla gebe kaldıktan bir ay sonra çiftçiye gebelikle alakalı bilgi verilebiliyor. Veteriner hekimlerimiz işletmeleri ziyaret ettiklerinde, işletme sağlık taraması yaparak, problemleri tespit ediyorlar" diye konuştu.

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