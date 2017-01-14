Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

Buz tutmuş gölde mandaların beslenmesini sualtından görüntülediler

VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde bir soğuklardan dolayı bir bölümü donan Kaz Gölü'ndeki mandalar Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi. Van Gölü'ndeki araştırmalarıyla ilk kez bir batık...

Buz tutmuş gölde mandaların beslenmesini sualtından görüntülediler
VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde bir soğuklardan dolayı bir bölümü donan Kaz Gölü'ndeki mandalar Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.
Van Gölü'ndeki araştırmalarıyla ilk kez bir batık Rus Şilebi'ni görüntüleyen Sualtı Görüntü Yönetmeni Tansin Ceylan ve ekibinde bulunan Mustafa Akkuş, Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftci, Mehmet Fatih Çelikel, Serkan Ok, Çaldıran İlçesi'nde sıfırın altında 25 derece soğuktan dolayı donan Kaz Gölü'nde beslenen mandaları görüntüledi.
DOĞADA EŞİNE AZ RASTLANIR
Muradiye Şelelesi'ni besleyen akarsulardan biri olan ve üzerinde bulunan Kaz Gölü'nde doğada benzerine çok az rastlanan bir olayı görüntülediklerini ifade eden Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, bölgenin fotoğrafçılar açısından pek çok zenginliğe sahip olduğunu ifade etti. Kaz Gölü'nün dip yapısının yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle dedi:
"Kaz Gölü'nün büyük bir bölümü kışın buz tutmasına rağmen bazı bölgeleri ince bir buz tabakasıyla kaplı. Hatta bazı alanlar 1 derece olduğu için açıklıklar mevcut. Bölgede hayvancılık yoğun olduğu için bu gölden özellikle mandalar faydalanıyor ve hayvanlar alışagelmiş bir içgüdüyle çoban olmaksızın göle gelip, zaman zaman buzu kırarak nehir tabanından yükselen taze otlarla günlük beslenmelerini tamamlıyorlar. Bu yaşamı en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz."

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55