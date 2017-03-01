Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi

Buz tutan şelaleye nefes kesen tırmanış

VAN'da Vadi Doğa Sporları Kulübü Muradiye İlçesi'ndeki soğuklardan dolayı donan ve kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmandı. Dağcıların yaklaşık 20 metre yükseklikteki buz şelaleye tırmanışı heyecanla izlendi. Bendimahi Çayı üzerinde...

Buz tutan şelaleye nefes kesen tırmanış
VAN'da Vadi Doğa Sporları Kulübü Muradiye İlçesi'ndeki soğuklardan dolayı donan ve kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmandı. Dağcıların yaklaşık 20 metre yükseklikteki buz şelaleye tırmanışı heyecanla izlendi.
Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle donan, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte de kısmen akmaya başlayan Muradiye Şelalesi farklı bir güzelliğe bürünürken, heyecan ve adrenalin arayan dağcıların da uğrak mekanı oldu.
Vadi Doğa Sporları Külübü üyeleri de kısmen akmaya başlayan şelaleye tırmanış yaptı. 20 metre yükseklikteki şelaleye yapılan zorlu tırmanış, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kulüp üyesi Ömer Demez, kısmen akan şelalede farklı bir deneyim yaşadıklarını, tüm doğa severleri Muradiye ilçesine beklediklerini ve bu heyecanı yaşamalarını istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.