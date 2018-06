Büyüttüğü torununun şampiyon judocu olması için çabalıyor

SAMSUN'da 48 günlükken annesi ölen Ayten Mediha Yeksan'ı (16) babaannesi Nebahat Yeksan büyüttü. Nebahat Yeksan, 7 yıl önce judoya başlayan torunu Ayten Mediha'nın idman çantasını hazırlayıp, her gün okula götürdü, birlikte idmana gitti. Torununun hiçbir maçını kaçırmayan Yeksan, Ayten Mediha Yeksan madalyalar kazandıkça, gururunun da katlandığını söyledi.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 16 yıl önce, apartmanını 5'inci katında çamaşır asarken balkondan düşen 2 çocuk annesi Ayten Yeksan öldü. Annesi öldüğünde 48 günlük olan Ayten Mediha Yeksan'ın bakımını ise babaannesi Nebahat Yeksan (68) üstlendi. Ayten Mediha Yeksan, ilkokuldayken judoya başladı. Yeksan'ın en büyük destekçisi ise babaannesi Nebahat Yeksan oldu. Nebahat Yeksan, torununun yemek ve spor kıyafetlerini çantayla okula getirip, birlikte antrenmana gitti. Ölen annesinin adını taşıyan Ayten Mediha Yeksan, hem okuldaki, hem de spordaki başarılarıyla babaannesinin yüzünü güldürdü. Judo ile ilgili bilgi de edinen Nebahat Yeksan, torunun müsabakalarını hiç kaçırmadı. Yeksan, torununun balkan 3'üncülüğü, Türkiye şampiyonluğu gibi madalyalar kazandıkça gururunun da katlandığını söyledi.

Kendisi gibi judocu olan ağabeyi Halil İbrahim Yeksan (18) ile antrenman yapan Ayten Mediha Yeksan, 2011 yılından bu yana bu sporu yaptığını, hedefinin ise Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Babaannesi ile arasındaki diyaloğun çok iyi olduğunu söyleyen Ayten Mediha Yeksan, "Babaannem benim arkadaşım gibidir. 7 yıldır her gün antrenman çantamı okula getiriyor. Benimle antrenmana gelir. İl dışında da olsa müsabakalarımı izler. Judo ile ilgili detaylı bilgiye sahip. Benimle birlikte o da bu sporu öğrendi. Babaannem beni büyüttü ve bu spora yapmama her zaman destek çıkıyor. Her zaman yanımda" diye konuştu.

Nebahat Yeksan ise "Hem Ayten hem de ağabeyi beni bu zamana kadar hiç üzmediler. Kazandıkları madalyalarla bizleri hep gururlandırdılar. İkisi de hem başarılı sporcular hem de başarılı öğrenciler. Özel okulda tam burslu olarak eğitim görüyorlar. Onlara destek olan antrenörümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



