Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

Büyükşehir Başkan Vekili Atilla: Mahalleler, şehir konforuna kavuşacak

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Ayveri Kurik ve Leblebitaş mahallerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Çalışmalarımızda kırsalın dokusunu değiştirmeden, tüm mahallelerimizi şehir konforuna kavuşturmak...

Büyükşehir Başkan Vekili Atilla: Mahalleler, şehir konforuna kavuşacak
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Ayveri Kurik ve Leblebitaş mahallerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Çalışmalarımızda kırsalın dokusunu değiştirmeden, tüm mahallelerimizi şehir konforuna kavuşturmak istiyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, ilk olarak Çınar ilçesine Ayveri Kurik Mahallesi'ni ziyaret etti. Atilla, burada vatandaşlar tarafından karşılandı. Mahalleyi gezen ve bir süre vatandaşlarla görüşen Atilla, sorunların çözümü için yapılan çalışmaları anlattı. Daha sonra Leblebitaş Mahallesi'ne geçen ve mahalle sakinleri ile görüşen Atilla, burada da sorun ve talepleri dinledi.
Mahallelerde vatandaşların görüşünü alarak yürüttükleri projeler hakkında bilgilendiren Cumali Atilla, "Mahallelerimizi karış karış gezip hem eksikleri tespit ediyoruz hem de tarım ve hayvancılık konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız ile kırsalın dokusunu değiştirmeden tüm mahallelerimizi şehir konforuna kavuşturmak istiyoruz. Çınar'a hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Çınar ilçemize bağlı grup mahalle yollarında asfaltlama çalışması yaptık. Altyapı ve içme suyu projeleriyle ilçemizin mahallerinde standartları yükselttik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325