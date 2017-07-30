Büyükerşen: Mafya bozuntuları ranttan kanunsuz yararlanmak istiyor

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e dün akşam yapılan yumruklu ve silahlı saldırı girişimi Eskişehirliler tarafından kınandı. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa konuşan Büyükerşen, "Mafya bozuntuları doğan ranttan kanunsuz yararlanmak istiyor" dedi.

Yılmaz Büyükerşen’e dün saat 17.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi’nin karşısındaki Hat Boyu’nda bir kafenin önünde saldırı girişiminde bulunuldu. Korumasız dolaşan Büyükerşen, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis Mahfuz Banlı ve adamları Yılmaz Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Çevredekiler müdahale edince saldırganlar kaçtı. Başkan Büyükerşen, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi’ne güvenlik önlemi olarak götürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaydan sonra eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kurusıkı tabanca ile yakalandı. Saldırı sonrası basın açıklaması yapan Büyükerşen, bu tür olaylara pabuç bırakmayacağını söyledi.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Başkan Büyükerşen’e destek için bugün saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi önünde büyük bir kalabalık toplandı. 'Hak, hukuk, adalet’, 'Hocaya kalkan eller kırılsın’ sloganları attı, 'Adı: YILMAZ, kendi: YILMAZ, Bizi kimse yıldıramaz’ yazılı pankart açarak saldırıyı protesto eden gruba Başkan Büyükerşen bir konuşma yaptı.

Yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Eskişehir milletvekilleri Okan Cemal Yüksel ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçe belediye başkanları bulunan Başkan Büyükerşen konuşmasında "Mafya bozuntuları doğan ranttan kanunsuz yararlanmak istiyor" dedi.

"RANT ÇETELEŞMESİ ÖRNEĞİ"

Yerel yönetimler ve merkezi hükümetin kentlerde yaptığı yatırımların yanındaki taşınmazların değer kazandığını, yeni işyeri imkanları doğduğunu belirten Yılmaz Büyükerşen, "Dolayısıyla şehrin diğer kesimlerine, yatırım yapılamayan kesimlerine rantın kaydırılmasına belediyeler gayret edip çalışıyorlar. Bu olay da aslında bir rant kavgasıdır" dedi.

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Başbakan ve bakanlar dahil kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını kaydeden Büyükerşen, "Bizim şimdi bu olaydan çıkarttığımız ders; bu doğan ranttan kanunsuz bir şekilde yararlanmak isteyenler var. Yani pay almak istiyorlar o rantlardan. Kanunsuz bir şekilde. Bu olayda aslında temelinde böyle bir arzu ile şehirlerde baş gösteren rant çeteleşmesi, rant için mafya bozuntuluğunun bir örneğidir" diye konuştu. Saldıran kişilerin küçük mafya, çete olduğunu ifade eden Büyükerşen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük mafyalar, küçük çeteler oluşur. Gazetelerde kimler olduğunu, neler yaptıklarını gördünüz. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu kişiler tayfası, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nden ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmişler. Hürriyet’in arşiv yazılarından öğrendik, internette de vardı. Nasıl salınmış, nasıl çıkmış? Tabi bilemiyoruz onu. Daha sonra öğreneceğiz. Öğreneceğimiz sadece bu değil, bunlar tombala işlerinden tutun her türlü işi yapmalarına rağmen biliniyorlar. Ama dediğim gibi bu ve bunların bana yaptıkları saldırının hiçbir önemi yok. Önemli olan hepinizin elbirliğiydi. Hangi partiden olursa olsun iktidar olsun, muhalefet partileri olsun, halkımız olsun el birliği ile bu türlü çeteleşmenin, mafyalaşmanın önüne geçmek için tabloya bakmamız lazım. bunlar nereden besleniyorlar, nasıl doğuyorlar? Baktığınız zaman kanunlarda bir takım boşluklar var."

'30'A KİRALAYIP, 60'A BAŞKASINA KİRAYA VERMİŞLER'

Yerin altına alınan ve yürüyüş yolu olarak düzenlenen tren yolu hattının temizliği, bakımı işinde gelir kaynağı yaratmak amacıyla 100 metre mesafelerde 20 metrekarelik 5 büfe yapıldığını kaydeden Büyükerşen şunları anlattı:

"O büfeler kiraya verildi. Kiraya verilince dünkü saldırının muhatabı olan, daha doğrusu beni muhatap alanlar ve etrafı ayda 30 bin liraya DDY’dan kiralıyor, Eskişehir’de ikinci bir alt kiracıya 60 bin liraya yakın bir paraya kiraya veriyor. Görüyorsunuz aradan rant nasıl çıkartılıyor. Bu çok açık ve çıplak. Büfede sakız, su, gazoz, bisküvi satılır. DDY’nın isteği doğrultusunda biz de numarataj verdik. Tepebaşı Belediyemiz de ruhsat verdi, büfe ruhsatı verdi. Ama bölgeye kilometrelerce uzunlukta yüzlerce masa koyarak, hatta görmeyenler için yapılan yola bile masa ve sandalyelerini koydular. Bugün gelirken gördüm, çadırlarını söküyorlardı. Apar, topar masa ve sandalyelerini toplamışlardı. Kanunsuzluklarının ya farkındalar, ya da yaptırtıyorlar. Elbirliği ile kanunlardaki boşluğu kapatmamız lazım. O bölgeyi DDY 'kendi mülküm' diyerek kendisi yaptı. Oysa biz orasının yol, bulvar olmasını istemiştik. Şehrin 30 yıllık trafik sorunun çözmüş olacaktık, yapmadılar. Mülk kendilerinin olduğunu ve böyle yapacaklarını söylediler. Sonunda kabul ettik, plana da öyle geçti. İhaleye çıkartıyor Eskişehir’e sormadan. Eskişehir’in planlarına uygun yaptıkları yeri uygunsuz bir şekilde kullanılması nerede bilecek, Ankara’dakiler nereden bilecek? Halbuki bize sor, değil mi? Kime vereceksin, ne yapacaksın? Buradan kira alacağını artık ne kadarsa, 'gel belediye olarak sen işlet veya Eskişehir için uygun insanları sen bul' demesi lazımdı. Bu güvenli şehrin huzurunu bozmayacak kimselere ihale çıkartmamı veya birlikte çıkartmamızı teklif etmesi gerekli. İşte bütün bunlar kanunlardaki boşluklardan doğuyor. Buradan bir kere daha söylüyorum ki şehirlerde malı mülkü olan Ankara’daki bakanlıklar ve onların bağlı bulundukları müdürlüklerin sahip olduğu taşınmazın, o şehirlerde nasıl kullanacağını mutlaka o şehrin yerel yöneticileri ile birlikte karar vermesi lazım, halkı ile birlikte karar vermesi lazım."

"KAFELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ"

Saldırıda bulunan kişiye ait kafelerin ruhsatlarının iptal edildiğini ve masa, sandalyelerini toplamaya başladıklarını belirten Büyükerşen, "Bu olayda büfe diye aldıkları ruhsatın iptal edilmesini sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanı kardeşim Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum. 15 gün tahliye süresi verilmişti. Ama bugün gördük ki bizim yediğimiz yumruk ile ve beni tehdit ile gördük ki apar, topar kaldırılıyor. Ne yapalım oluyor böyle şeyler. Ama ben sizlere güveniyorum" diye konuştu.

"BENİ ESKİŞEHİRLİLER KORUR"

Başkan Büyükerşen, dün akşam gerçekleşen saldırıda Eskişehirlilerin kendisini koruduğunu vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bana, 'korumasız niye geziyorsun' diyorlar. Beni Eskişehirliler korur diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Olaydan sonra gerek Valimiz, gerek Emniyet Müdürümüz, gerekse İçişleri Bakanımız ve bakanlarımızın çoğu geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Hepsine gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Başbakanımız bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu."

CHP Genel Başkan Yardımcı Ordu Milletvekili Seyit Torun da, bu tür olayların huzuru bozamayacağını belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Büyükerşen’e geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

KAMERA KAYITLARINDA SALDIRI ANI

Bu arada Başkan Yılmaz Büyükerşen'e yapılan saldırı girişimi, olayın meydana geldiği yerdeki işyeri kameralarına da yansıdı. Polis, kamera kayıtlarından olaya başka karışan olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Gözaltına alınan şüpheli Mahfuz Banlı ve adları açıklanmayan 3 şüphelinin sorgulamalarının sürdüğü belirtildi.

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