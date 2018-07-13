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Büyükelçisi Kanbay: FETÖ, Kuzey Kıbrıs'ta da kamusal alana yerleşti

TÜRKİYE'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de kamusal alana yerleştiğini, örgütün bazı unsurlarının kendini tasfiye...

Büyükelçisi Kanbay: FETÖ, Kuzey Kıbrıs'ta da kamusal alana yerleşti
TÜRKİYE'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de kamusal alana yerleştiğini, örgütün bazı unsurlarının kendini tasfiye edip başka yerlere gittiğini söyledi.
Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. 15 Temmuz şehitlerini anarak sözlerine başlayan Derya Kanbay, 15 Temmuz gecesinin ihanet gecesi olduğunu belirtti. Hainlerin peşine düşüldüğünü belirten Kanbay, FETÖ'nün KKTC'de de izlerinin olduğuna dikkat çekti. "KKTC'de FETÖ yok demek saflık olur" diye konuşan Büyükelçi Kanbay, "FETÖ terör örgütü Kuzey Kıbrıs'ta kamusal alana da yerleşti. Gerekli takip yapılıyor. Buradaki bazı yapılandırmaların kendilerini tasfiye edip başka yerlere gittiğini görüyoruz. KKTC'deki adli ve asayiş makamları ile sıkı işbirliğimiz sürüyor" dedi. Kanbay, terör örgütü mensuplarının kendilerini çok iyi kamufle ettiğini belirterek, "Bazıları halen aramızda olabilir" ifadesini kullandı.
RUM TARAFINA KAÇIYORLAR
Türkiye ile KKTC'nin FETÖ'ye karşı işbirliğinin takdire şayan olduğuna vurgu yapan Kanbay, KKTC'deki bazı FETÖ üyelerinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçerek kaçmaya çalıştığı noktasında veriler olduğunu ve bunun önlenmesi için çalışmaların ettiğini belirtti.

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