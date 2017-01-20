Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı

Büyükelçi Bass: Beraber çalıştığımızda her zaman daha güçlüyüz

ANKARA, () - ABD Büyükelçisi John Bass, "ABD ve Türkiye arasındaki müttefikliğin temellerine katkı yapmak için yeni yönetime destek olacağız’’ dedi. ABD Büyükelçisi John Bass, yeni başkan Donald Trump'un resmen göreve...

Büyükelçi Bass: Beraber çalıştığımızda her zaman daha güçlüyüz

ANKARA, () - ABD Büyükelçisi John Bass, "ABD ve Türkiye arasındaki müttefikliğin temellerine katkı yapmak için yeni yönetime destek olacağız’’ dedi.
ABD Büyükelçisi John Bass, yeni başkan Donald Trump'un resmen göreve başlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Bass, açıklamasında, "’Başkan Trump’ın yemin töreniyle birlikte, 200 yılı aşkın süredir demokratik sistemimizin temel yapı taşı niteliğini taşıyan yetkinin barışçıl şekilde devredilmesine tanık oluyoruz. Ben ve büyükelçiliğilimiz, ABD ve Türkiye arasındaki müttefikliğin güçlü temellerine daha da katkı yapmak için yeni yönetime destek olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda ortak konular üzerinde yakından çalışmaya kararlıyız. Beraber çalıştığımızda, Türkiye ve ABD olarak, her zaman daha güçlüyüz’’ ifadeleri yer aldı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55