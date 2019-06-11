İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından Büyükdere İskelesi'nden 8 noktaya hizmet veriliyor. Sarıyer yönünden ilk sefer 09.35’te olurken; son sefer Eminönü yönünden 21.15’te yapılıyor. Kıyıya paralel hatlar kapsamında Rumeli Kavağı – Sarıyer – Eminönü sefer tarifesinde hizmete alınan Büyükdere İskelesi seferleri, hafta içi Sarıyer yönünde 11, Eminönü yönünden 12 seferle hizmet veriyor. Duraklar ise Rumeli Kavağı, Sarıyer, Büyükdere, İstinye, Emirgan, Arnavutköy, Beşiktaş ve Eminönü'nden oluşuyor.
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