Büyükçekmece gölü dondu

İhsan YALÇIN - Taner YENER / İSTANBUL, () İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Göldeki bu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.
(FOTOĞRAF)
İhsan YALÇIN - Taner YENER / İSTANBUL, () İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Göldeki bu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. (FOTOĞRAF)
09 Ocak 2017 Pazartesi 16:11
İhsan YALÇIN - Taner YENER / İSTANBUL, () İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Göldeki bu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.
(FOTOĞRAF)
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