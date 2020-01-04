Büyükçekmece'de otelde 2 kişi ölü bulundu (1)

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de bir otelde 1'i kadın 2 kişi ölü bulundu.

Büyükçekmece'de ihbar üzerine otele giden polis, otel odasında 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Biri kadın 2 kişinin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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