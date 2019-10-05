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Büyükçekmece'de havalimanı servis aracı devrildi; 5 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE D- 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi...

GENEL 04.10.2019, 23:58
Büyükçekmece'de havalimanı servis aracı devrildi; 5 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE D- 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hafif yaralandı.
Kaza, 21.45 sıralarında D - 100 Karayolu Büyükçekmece Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Ünal Bekar'ın kullandığı 34 LDZ 115 plakalı İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, beton bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücünün de içinde bulunduğu 5 kişi hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastanelere kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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