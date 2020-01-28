Büyükçekmece D-100'de otomobil başıboş atlara çarptı 

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda başı boş gezen 3 ata otomobil çarptı. Atlardan biri otomobilin camından içeri girerken, diğer iki at yola savruldu. Kazada 3 at telef olurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Büyükçekmece D-100 Karayolu Kumburgaz Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil Ankara istikametinde giderken aniden başıboş 3 at yola çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil atlara çarptı. Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada 3 at telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın ön camından içeriye giren atı vinç yardımıyla çıkardı. Diğer iki at ise karayolları ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.

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