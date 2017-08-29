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Büyükbaş kurban alana bedava koç veriyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da kurbanlık hayvan satışı yapan İrfan Akkaya, ilk günlerde '3 koç alana bir oğlak bedava' olarak düzenlediği kampanyasını '1 büyükbaş hayvan alana 1 koç bedava' olarak değiştirdi. Akkaya,...

Büyükbaş kurban alana bedava koç veriyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da kurbanlık hayvan satışı yapan İrfan Akkaya, ilk günlerde '3 koç alana bir oğlak bedava' olarak düzenlediği kampanyasını '1 büyükbaş hayvan alana 1 koç bedava' olarak değiştirdi. Akkaya, "Şu ana kadar 18 büyükbaş hayvan sattım" dedi.
Merkez Süleymanpaşa İlçesi'nin Hayrabolu karayolu üzerinde kurulan hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan İrfan Akkaya, üst üste promosyonlar düzenliyor. Daha önce 3 koç alana bedava 1 oğlak veren Akkaya, şimdi kampanyasını '1 büyükbaş hayvan alana 1 koç bedava' olarak değiştirdi. Pazara getirdiği hayvanlarını hızla satmak için kampanya düzenlediğini belirten Akkaya, kampanyasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Akkaya, "Küçükbaş kurbanlık satışım ciddi oranda arttı. Bu sefer de danalarımı satabilmek, alışverişi hareketlendirebilmek için 1 dana alana yanında 1 koçu promosyon olarak veriyorum. Daha önce 3 koça 1 oğlak promosyon deyince müşterim arttı. Vatandaşlar daha da ilgi göstermeye başladı. Çok şükür ekmeğimizi çıkarıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Şu ana kadar 18 büyükbaş hayvan sattım" dedi.

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