Büyükada'daki çalıştayda fayton gerginliği
Gülseli KENARLI – Onur MERİÇ / İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da düzenlenen "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar...
Gülseli KENARLI – Onur MERİÇ / İSTANBUL, () BÜYÜKADA'da düzenlenen "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi’nin düzenlediği çalıştay Büyükada’da başladı. Açılış oturumunun ardından verilen ara sırasında İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nden Arif Çağlar, sahneye çıkarak bir konuşma yapmak istedi. Bu sırada salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gerginlik yaşanmaması adına olaya müdahale etmek istedi. Salonda bulunan bir kadın, dernek temsilcisi Arif Çağlar'a tepki gösterip "Her şey çok güzel olacak" diyerek, faytonların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan faytoncular ile kadın arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Faytoncular, kadının siyaset yaptığını söyledi.
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