Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 27'nci yılı

ZONGULDAK'ta, 4-8 Ocak 1991'de gerçekleştirilen Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 27'nci yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçilerinin Zonguldak halkının desteğiyle yaptığı grev ve yürüyüşün, Türkiye'nin hak ve demokrasi mücadelesine ışık tuttuğunu söyledi.

Zonguldak'ta maden işçileri, 30 Kasım 1990 tarihinde başlayan ve 35 gün süren grevin ardından 4 Ocak'ta taleplerini iletmek üzere yürüyerek Ankara'ya yola çıktı. Zonguldak halkının da desteğiyle yaklaşık 100 bin kişinin yürüyüşü, 5 gün sonra Bolu'nun Mengen ilçesinde sona erdi.

GMİS yönetim kurulu, yürüyüşün 27'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 4-8 Ocak 1991 tarihlerinin sadece emek ve işçi sınıfının değil, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli simge tarihlerinden biri olduğunu söyledi. Yürüyüşün, ülkedeki işçi sınıfının sesinin tüm dünyada yankılandığı demokratik bir eylem olduğunu ifade eden Demirci, şöyle dedi:

"4 Ocak tarihi, maden ocaklarımızı, demir-çelik sektörümüzü, enerji sektörümüzü, ülkemiz sanayisini, yani üretim kültürünü hedef alanlara karşı, maden işçilerinin, Zonguldak bölge halkının verdiği büyük mücadele günüdür. 30 Kasım 1990 tarihinde başlayan grevle, 35 gün Zonguldak caddelerinde haklı taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı uyaran maden işçisi ile Zonguldak halkı, hükümetin duyarsızlığı karşısında, daha yüksek sesle haykırmak için 4 Ocak'ta Ankara yoluna çıktı. Yaklaşık 150 bin emekçi Ankara'ya yürüdük ve sesimizi sadece ülkemize değil, dünyaya duyurduk. 4-8 Ocak 1991 Ankara yürüyüşümüz ile madenci feneri, Türkiye'yi aydınlattı. Genel Başkanımız, önderimiz Şemsi Denizer, yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri öncülüğünde kar-kış demeden yollara çıkan 150 bine yakın insan, 5 gün boyunca yollarda, dağda, bayırda büyük bir kararlılık ve disiplin ile sloganlarını haykırdı. Maden işçisi ve Zonguldak bölge halkı Mengen'de kurulan barikat önünde tüm dünyaya sesini duyurdu. Madenciler, haklı ve meşru bir mücadele içinde olmaktan aldıkları güç ile ülkemiz emek ve demokrasi mücadelesine altın bir sayfa ekledi."



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