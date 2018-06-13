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BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Destici’den inşaat işçilerine destek sözü

ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, inşaat işçilerinin daha erken emekli olmaları, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmaları ve işsizlik maaşı alabilmeleri için Meclis’te çaba harcayacaklarını söyledi....

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Destici’den inşaat işçilerine destek sözü

ANKARA, () - BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, inşaat işçilerinin daha erken emekli olmaları, sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmaları ve işsizlik maaşı alabilmeleri için Meclis’te çaba harcayacaklarını söyledi. Destici, “Başta inşaat işçileri olmak üzere tüm mazlumların ve mağdurların sesi olacağız" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı olan Tuna Koç’un Etimesgut Seçim Ofisi açılışını yaptı.

Destici, buradaki konuşmasında, inşaat mühendisi olan ve hayatı şantiyelerde geçen Tuna Koç’un, inşaat işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Bu sektörde kurumsallaşmış firmalar dışında düzenli bir çalışma olmadığını anlatan Destici, bu yüzden işçilerin kendi sigorta primlerini ödemek zorunda kaldığını ifade etti. Destici, kesintisiz çalışamayan inşaat işçilerinin, işsizlik maaşı alma ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada sıkıntılarla karşılaştıklarını anlattı.

İnşaat işçilerinin 65 yaşına kadar çalışmasının mümkün görünmediği belirten Destici, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Bunların mutlaka ama mutlaka işsizlik maaşından faydalanmalarını sağlamamız lazım. Sigorta prim gün sayıları ile ilgili mutlaka ama iyileştirmeler yapmamız lazım. Alerinin ve kendilerinin sağlık hizmetlerinden, diğer çalışan kesimle ilgili faydalanmalarını sağlamamız lazım. Bu iş kazalarını, ölümlü kazaları minimum seviyeye, en aza indirmek için bütün tedbirlerin alınması lazım."

Mustafa Destici, din görevlileri, öğretmenler ve polisler başta olmak üzere tüm çalışanların şartlarının iyileştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

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