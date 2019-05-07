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Büyüdükleri mahallenin camisini onarıp, mezarlığın bakımını yaptılar

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde büyüdükleri Kadıköy Mahallesi'nden ayrılan aralarında iş insanlarının da bulunduğu 30 kişi, mahallelerinin camisini onarıp, mezarlıklarının bakımını yaptı. Saray'ın 150 hane 250 nüfuslu Kadıköy Mahallesi'nde...

Büyüdükleri mahallenin camisini onarıp, mezarlığın bakımını yaptılar
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde büyüdükleri Kadıköy Mahallesi'nden ayrılan aralarında iş insanlarının da bulunduğu 30 kişi, mahallelerinin camisini onarıp, mezarlıklarının bakımını yaptı.
Saray'ın 150 hane 250 nüfuslu Kadıköy Mahallesi'nde büyüyen ve işleri gereği gittikleri çeşitli illerde çalışan aralarında iş insanlarının da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, mahalleleri için bir araya geldi. Aralarında para toplayan yardımseverler cami ve mezarlığı bakıma aldılar. Kendileri çalışıp, caminin onarımını yapan grup, mezarlıkların duvarlarından kapısına kadar tamir etti.
Mahallelerinin camisini onarıp, mezarlıklarının bakımını yapanlar arasında bulunan İsmail Burhan, "Hafta sonları mahalleye geliyordum. Mezarlığa gidiyordum duvarlar kırık dökük. Caminin yanından geçiyordum şadırvanın camları kırık, duvarları dökük. Sonra aklıma bir fikir geldi. Tadilat yapabilir miyiz diye düşündüm. Sonra buralara ne gibi malzemeler gider onları hesapladım. Sonra bunu mahallemizdeki vatandaşlarımıza duydum ve kısa sürede mahallemizin her hanesinden destek geldi. Daha sonra  kimler bu işte çalışır diye sordum herkesten gönüllü olarak gelince hep birlikte önce mezarlık duvarlarını tamir ettik. Kapısını taktırıp bir de oraya bayrak direği dikip, Türk bayrağımızı göndere çektik. Daha sonra ise caminin tadilatı bitirdik" dedi
Burhan, bu işlerin yapılmasın da mahalle muhtarı Recep Tunç'un da büyük desteği olduğunu belirtti.

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