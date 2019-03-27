'Butoh uzam dansı' yapan Japon sanatçı Türkiye'de

İZMİR, () - DÜNYANIN birçok bölgesinde 'Uzam Dansı Projesi'ni gerçekleştiren Japon sanatçı Tetsuro Fukuhara, bu yıl Türkiye'de İzmir ve İstanbul'da programlarını sürdürüyor. PIArtButoh tarafından İzmir'de ikinci kez küratörlüğü yapılan 2 haftalık 'butoh uzam dansı' programları Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü iş birligiyle gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde, dans, mimarlık, tasarım ve bilgi teknolojilerini buluşturan 'Uzam Dansı Projesi'ne ev sahipliği yapıldı. 2'nci Dünya Savaşı'nda yaşanan acıları yansıtan 'butoh dansı'na yeni boyut kazandırarak, 'butoh uzam dansı'nı oluşturan Japon sanatçı Tetsuro Fukuhara, yaşamda ve özellikle de uzayda insan bedeninin farklı hallerini yansıtan dans performansıyla dikkat çekti. Proje kapsamında seminer, fotoğraf sergisi ve tasarım atölyeleri de gerçekleştirildi.

'BİR DANSTAN FAZLASI'

Koreograf, yazar, dansçı, fotoğrafçı, 'Tokyo Space Dance'ın kurucusu ve yönetmeni olan Tetsuro Fukuhara, Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen 'Uzam Dansı Projesi' ile Yaşar Üniversitesi Endüstiriyel Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mine Ovacık ve öğrencilerle bir araya geldi. Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) desteği ile 4 kıtada katılımcılarla buluşturulan projenin çıkış amacını anlatan Fukuhara, 'butoh uzam dansı'nın, felsefi anlamda herhangi bir danstan çok daha fazlası olduğunu söyledi. UNESCO'nun 'Uluslararası Dijital Sanatlar Ödülü'nün de sahibi olan Fukuhara, "'Butoh uzam dansı', 'İnsan hafızasının ötesi nasıl geri kazanılabilir?' sorusuna cevap arar. Bu dansta, beden bir hikayeyi ifade etmek için araç değil hikayenin ta kendisidir. Bu, bir danstan fazlasıdır. Eğer biz insanlar her şeyi nesneleri, canlıları, durumları; bir hayvanın, bir böceğin hatta bir nesnenin perspektifinden görmeyi öğrenirsek aslında her şeyin bir bütün olduğunu algılayabiliriz" diye konuştu.

'BU GERÇEĞİ UNUTUYORUZ'

Sanatçı Fukuhara ile birlikte seminere katılan 'Uzam Dansı Projesi'nin küratörü ve koordinatörü Pınar Sinka da "Ayaklarımız daima yer ile bağlantıdadır. Günlük yaşamda insanlar bu gerçeği unuturlar; ancak bedeni nesne olarak düzenlediğimiz bir dans tekniği ile dans ettiğimizde, ayaklarımız ile yer arasındaki ilişki netleşir. Böylece bedenimiz ve yer arasındaki benzer duyguları geri kazanabiliriz. Beynimiz yeryüzündeki tüm yaşamın anılarını saklar" dedi.

Tetsuro Fukuhara, Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle birlikte K2 Güncel Sanat Merkezi'nde ilgi çeken 'butoh uzam dansı' performası gerçekleştirdi.

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