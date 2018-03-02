Bu tamirci, bağlama çalıp, türkü söylüyor, şiir okuyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da, otomobil tamirciliği yapan Mustafa Özsoy (47), iş yerine gelen müşterilerine bağlama çalarak, türkü söylüyor, şiir okuyor. Vakit buldukça yazdığı şiirlerini de kitaplaştıran Özsoy, "Sanat, benim yaşamının vazgeçilmezi" dedi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Küçük Sanayi Sitesi'nde, kendisine ait iş yerinde otomobil tamirciliği yapan, evli ve 2 kız çocuğu babası Mustafa Özsoy, gün boyu araç tamir ederken, içindeki sanat aşkını yitirmedi. Tek başına çalışan oto tamircisi Özsoy, fırsat buldukça yazdığı şiirlerini de kitaplaştırdı. Özsoy'un 88 şiirinin yer aldığı, aşk ve doğa temalarını işlendiği 'Muğla'nın Kafesi' isimli kitabını piyasaya sürüldü.

Çevresinde renkli kişiliğiyle tanınan Özsoy, sabah iş yerini açar açmaz önce tavuklarına yem veriyor. Gün içinde ise dükkanına gelen ve kendisini tanıyan müşterilerine talepleri üzerine ya da verdiği molalarda bağlama çalıp, türkü söylüyor. Müşterileri de hizmetten memnun kalıyor.

Tamirciliğin yorucu olduğunu dile getiren Mustafa Özsoy, "1987 yılından bu yana şiir yazıyorum. Şiirlerimi kitap haline getirmek uzun zamandan beri hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gün boyu birçok aracın tamiriyle uğraşıyorum. Dışarıdan bakıldığında, yağ ve pas içindeki otomobil tamircileriyiz belki ama bu sanata bağlı olmadığımız anlamına gelmemeli. Sanat benim yaşamının vazgeçilmezi. Yıllar önce yerel bir televizyonumuzda 'Gönül Dostları' adı altında sanat içerikli bir program da yapıyordum. Gündüzleri sanayi sitesinde mesai yaparken, akşamları da şiir yazmaya çalışıyordum. Bazen çalışırken bile şiir yazma isteğim gelebiliyor. Bu gibi durumlarda küçük notlar alarak şiirsel çalışmalarımı gerçekleştirebiliyorum. Şiir yazmaya devam ediyorum. Bu yılın sonuna kadar ikinci kitabımı piyasaya sürmek istiyorum" dedi.

Müşterilerden Hayri Yılmaz ise "Mustafa Bey'i sanata verdiği önemden dolayı tebrik ediyorum. Dükkana geldiğimizde saz çalmasını rica ederiz. Kendisi bize türkü söyler, şiir okur. Araba tamir ettirmek bizim için keyifli bir hal alıyor" diye konuştu.

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