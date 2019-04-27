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Buse koluna dövme yaptırıp, 'Kaybolursam buradan bulursunuz' demiş

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasının adlarını koluna dövme olarak yaptırdığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Acar, kızının koluna yaptırdığı dövme için...

Buse koluna dövme yaptırıp, 'Kaybolursam buradan bulursunuz' demiş
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) anne ve babasının adlarını koluna dövme olarak yaptırdığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Acar, kızının koluna yaptırdığı dövme için kendisine, "Ben kaybolursam buradan bulursunuz" dediğini söyledi.
Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası ve ayakkabısının bir eşi dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor. DSİ ekipleri dere yatağında arama yaparken, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ekipleri bölgeye gelerek çalışmalara katıldı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kader Buse'nin kaybolduğu günden bu yana olduğu gibi dere yatağı kenarı, plaj ve ormanlık alandaki arama çalışmalarını sürdürdü.
ANNE VE BABASININ ADINI KOLUNA YAZDIRMIŞ
93 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'la ilgili yürek burkan ayrıntı ortaya çıktı. Genç kızın geçen yaz koluna anne ve babasının adlarından oluşan bir dövme yaptırdığı öğrenildi. Annesi Ayla ve babası Ahmet'in adlarının birleşiminden oluşan 'Aylahmet' yazısını sağ koluna dövme olarak yazdıran Kader Buse Acar'ın, babasına bu dövme için söyledikleri ise yürekleri dağladı. Baba Ahmet Acar, kızının koluna yaptırdığı dövme için kendisine, "Ben kaybolursam buradan bulursunuz" dediğini söyledi.

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