Bursa’nın su samurları fotokapanla görüntülendi

BURSA’nın İznik, Gemlik ve Orhaneli ilçelerindeki sulak alanlarda yaşayan su samurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlar sayesinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa’da su samurlarının yayılış gösterdiği alanların belirlenmesi amacıyla fotokapan ve dolaylı gözleme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sonucu İznik Gölü Çakırcalı, Gemlik Körfezi, Orhaneli Sadağı Kanyonu ve Kocadere’de su samurlarının yaşadığı belirlendi. Tür popülasyonlarına ilişkin izleme ve koruma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Nehir ve göllerin yer aldığı ekosistemlerde besin zincirinin en üst halkasını oluşturan etçil memelilerden biri olan su samuru (Lutra lutra), sansargiller (Mustelidae) familyasına üyesi. Dünya üzerinde geniş yayılış gösteren bir tür olmasına rağmen, yaşam alanlarındaki bozulmalar nedeniyle popülasyonları gün geçtikçe azalan su samurları Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin Nesli Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi’nde, 'Neredeyse Tehdit Altında' kateogorisinde yer alıyor. Bu nedenle, yayılış alanlarının ve popülasyonlarının belirlenmesi, korunması ve tür hakkında farkındalık oluşturulması, türün neslinin devamını sağlamasında kritik öneme sahip.



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