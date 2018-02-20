Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çocuklarda sosyal medya kullanımı siber zorbalığı tetikliyor
Sosyal medya kullanımı siber zorbalığı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutabık kaldığımız Cumhur İttifakı
Erdoğan: Mutabık kaldığımız Cumhur İttifakı
78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi...
78'liler Girişimi Sözcüsüne tutuklama talebi...
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...

Bursalı miniklerden sınırdaki Mehmetçiğe hediye

Hasan BOZBEY/ORHANGAZI, (BURSA)- BURSA Orhangazi 125'inci Yıl Anaokulu'nun öğrenci, öğretmen ve velileri duygu dolu bir projeye imza attı. e-Twinning kapsamındaki üç projeden birisi olan 'Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu'...

Bursalı miniklerden sınırdaki Mehmetçiğe hediye

Hasan BOZBEY/ORHANGAZI, (BURSA)- BURSA Orhangazi 125'inci Yıl Anaokulu'nun öğrenci, öğretmen ve velileri duygu dolu bir projeye imza attı. e-Twinning kapsamındaki üç projeden birisi olan 'Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu' bünyesinde hazırlanan mektup, şiir, resim, Türk Bayrağı ve ikramlık lokumlar Hakkari ve Şırnak'taki sınır karakollarında görev yapan Mehmetçiğe gönderildi. Minikler, Orhangazi Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret ederek buradaki askerleri de duygulandırdı.
125'inci Yıl Anaokulu'nun e-Twinning projesi kapsamında ortağı olduğu üç projeden biri olan 'Vatanımızın Bekçisi Kahraman Mehmetçiğe Moral Mektubu' projesi kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla çeşitli etkinlikler uygulandı.
JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDA DUYGUSAL ANLAR
Proje kapsamında: 125'inci Yıl Anaokulu'nun minik öğrencileri asker amcaları için resimler yaptı. Veliler ise duygu ve düşüncelerini mektuplar ve şiirler yazarak cennet vatanın evlatları olan Mehmetçiklere her daim gurur, minnet, vefa ve dua ile andıklarını dile getirdi. 
Resim, şiir ve mektupların bir kısmı Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ziyarette buradaki Mehmetçiklere teslim edildi. Miniklerin anlam yüklü ziyareti Jandarma'da duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.
ASKER AMCALARA SEVGİ DOLU KARGO
Miniklerin duygulandıran projesi Orhangazi ile de sınırlı kalmadı. Projeye katılan okul olarak, özellikle ücra ya da sınır  karakollardaki askerler için sevgi ve minnettarlığı ifade etmek için yazılan mektup ve şiirler, çizilen resimler, hazırlanan Türk bayrakları ve ikramlık olan lokumlar ise Hakkari ve Şırnak sınır karakollarına ulaştırmak üzere kargoya verildi.
'PROJE SEVGİMİZİ GÜÇLENDİRECEK'
Okul olarak proje katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 125'inci Yıl Anaokulu Müdürü Aslı İnan, anlamlı bir projeye katılmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, destek olan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.
Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan e-Twinning projesine Türkiye'den katılan birkaç anaokulundan birisi olan 125'inci Yıl Anaokulu'nun Müdür Yardımcısı ve Proje Sorumlusu olan Nurdoğan Çevik ise, bu proje ile Mehmetçiğe moral, motivasyon sağlayacağını, öğrencilerin vatan, millet, bayrak sevgisini ciddi anlamda güçlendireceğine inandıklarını söyledi. Çevik, "Ayrıca böyle bir sosyal sorumluluk projesi, onların öz güven ve cesaretlerini arttıracak ve başka projelere katılmaları için teşvik edici olacaktır. Bu proje ile öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve gündemi hakkında farkındalık ve hassasiyet kazanmalarını sağlayarak vefa, minnet, onur, gurur, empati, sorumluluk, saygı gibi duyguları güçlendirerek, değerler eğitimine katkıda bulunduk. Bunun yanında öğrencilerin yazma, kendini ifade etme, resim gibi becerilerini geliştirilmiş oldu" diye konuştu. 

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314