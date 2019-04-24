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Bursalı eski belediye başkanına Dubai'de 6 saatlik gözaltı

BURSA'nın İznik ilçesine bağlı, kapatılan Boyalıca Belde Belediye Başkanı Ali Çil ve beraberindeki 2 arkadaşı, Dubai seyahatleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Osmanlı Tuğrası'nın basılı olduğu bayrağı çıkartıp,...

Bursalı eski belediye başkanına Dubai'de 6 saatlik gözaltı
BURSA'nın İznik ilçesine bağlı, kapatılan Boyalıca Belde Belediye Başkanı Ali Çil ve beraberindeki 2 arkadaşı, Dubai seyahatleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Osmanlı Tuğrası'nın basılı olduğu bayrağı çıkartıp, fotoğraf çekildikten sonra Dubai polisi tarafından gözaltına alındı. 6 saat gözaltında tutulan ve ifadeleri alınan eski belediye başkanı ve 2 arkadaşı, Türk konsolosluğunun girişimiyle serbest bırakıldı.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı, kapatılan Boyalıca Belde Belediye Başkanı Ali Çil ve beraberindeki 37 arkadaşı geçtiğimiz Cuma günü, turistik bir seyahet için Dubai'ye gitti. Cumartesi günü Dubai'nin en yükek binası olan ve içerisinde 1240 mağazanın bulunduğu Dubai Mall alışveriş merkezi önüne giden eski Başkan Ali Çil ve beraberindeki 2 arkadaşı, hatıra olması amacıyla yanlarında götürdükleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Osmanlı Tuğra'sının basılı olduğu bayrakla fotoğraf çekinmek istedi. Fotoğraf çekinen Çil ve 2 arkadaşı, tur otobüsüne yürüdükleri sırada Dubai polisi tarafından dturduruldu.
6 SAAT İFADE VERDİLER
Gözaltına alınan Ali Çil ve 2 arkadaşı, yanlarında bayrak ile karakola götürüldü. Burada farklı odalara alınan 3 kişinin, cep telefonları ve pasaportlarına el konuldu. 6 saat ifade veren Çil ve beraberindeki 3 kişi, Türk Konsolosluğu yetkililerinin devreye girmesiyle serbest bırakıldı. Yaşanan olayın ardından Bursa'ya dönen Ali Çil, Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Çil, ''Dubai'nin en yüksek binası olan Dubai Mall'ın önünde, hatıra olması için Recep Tayyip Erdoğan ve Osmanlı Tuğrası'nın basılı olduğu bayrak ile fotoğraf çekindik. Hatta yanımıza Pakistanlı gençler geldi ve memnun kaldılar. Daha sonra toplandık ve tur otobüsümüze gidiyorduk. Bir anda etrafımızı polisler sardı. Beni ve 2 arkadaşımızı gözaltına aldılar. Cep telefonlarımızı, cüzdanlarımızı ve pasaportlarımızı aldılar. Çekindiğimiz fotoğrafları sildiler. Farklı odalarda 6'şar saat ifade verdik. Bu bayrağı neden açtığımızı ve hangi örgütten olduğumuzu sordular. Burasının İslam toprağı olduğunu, fotoğraftaki Cumhurbaşkınımız Recep Tayyip Erdoğan'ın islam dünyasında yaşanan zulme her zaman karşı olduğunu söyledim. Hiç bir örgütün ya da kabilenin temsilcisi olmadığımızı Türk olduğumuzu söyledim. Daha sonra Türk konsolosluktan geldiler. Burada bizi kurtardılar daha sonra geri döndük.'' dedi.

FOTOĞRAFLI
 

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