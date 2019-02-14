Bursalı çift, 14 Şubat saat 14.14'te evlendi

BURSA'da bir çift saat 14.14'te kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Sevgililer Günü'ndeki nikahı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı.Bursa'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Günde ortalama 35 nikahın kıyıldığı Bursa'da, Sevgililer Günü dolayısıyla bu sayı 85'i buldu. Talat-Tuğçe Başar Çifti de nikah saatini 14.14'e aldı. Tören için Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde bulunan Nikah Salonu'na gelen çiftin nikahını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar kıydı. Dündar, Sevglililer Günü dolayısıyla nikah dairelerindeki yoğunluğa dikkat çekerek, "Çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyoruz. Osmangazi, Türkiye'nin nüfus olarak yoğun ilçelerinden. Geçen yıl 6 bin 189 nikah kıydık" dedi.Aynı fabrikada çalıştıklarını ve 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdıklarını belirten Talat Başar, "Nikahımızın özellikle bugün saat 14.14'te kıyılmasını istedik. Şansımıza Belediye Başkanı nikahımızı kıydı. Çok heyecanlıyız" dedi. Dündar, nikah cüzdanını Başar çiftine verdi.

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