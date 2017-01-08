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Bursa’da yarın okullar tatil

BURSA, () - BURSA Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari...

Bursa’da yarın okullar tatil

BURSA, () - BURSA Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. 
Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır."

 

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