Bursa’da sokak hayvanlarına yem bırakıldı

BURSA, () – BURSA Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 10 ayrı ekiple 5 ton yem dağıttı. Arazide yapılan yem dağıtımının yanında hayvansever derneklerine de toplam 20 ton yem dağıtımı yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, en büyük sorunu ise sokak hayvanları yaşıyor. Kar yağışı ve aşırı soğuk yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, tüm ilçelerde görevlendirdiği 10 ayrı ekiple, sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere 5 ton yem dağıttı.

Köpekler, kediler, kuşlar gibi sokaklarda yaşayan ve ağır kış koşullarında açlık sorunuyla karşılayan hayvanlara destek amacıyla vatandaşların da katılımı için ‘Bir lokmada sen ver’ adı altında kampanya başlatılırken, Büyükşehir Belediyesi bu amaçla gönüllü olarak çalışan sivil toplum örgütlerine de destek veriyor. Bu kapsamda hayvansever derneklerine sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 20 ton yem dağıtıldı.



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