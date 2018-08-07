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Bursa’da kurban yakalama timi göreve hazır

BURSA,()-BURSA’da, Osmangazi Belediyesi’nin ‘Kurban Yakalama Timi’ bayrama hazır. Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek olan tim, kaçan kurbanlıkları yakalayıp sahiplerine teslim edecek. Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı’na...

Bursa’da kurban yakalama timi göreve hazır

BURSA,()-BURSA’da, Osmangazi Belediyesi’nin ‘Kurban Yakalama Timi’ bayrama hazır. Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek olan tim, kaçan kurbanlıkları yakalayıp sahiplerine teslim edecek.
Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kaçan kurbanlıklar için önlemini aldı. Bayram sürecinde vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sorun yaşamaması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Kurban Yakalama Timi’ oluşturuldu.  2’şer kişilik 3 ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit Mahalleleri’nde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Hayvana zarar vermeden nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvan nasıl yakalanır gibi konularda eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak.
Osmangazi Kurban Yakalama Timleri, kurbanlık hayvanları nasıl yakalayacakları konusunda Geçit Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında eğitim aldı. Sakinleştirici ilaç kullanımı hakkında Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir tarafından bilgilendirilen tim, bayram boyunca kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması konusunda vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi’nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecekler.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların kurbanlıklarla ilgili sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Hayvanların kaçması sonucu vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve ortaya çıkan kötü görüntülerin önüne geçmek adına ekibimiz ücretsiz olarak bayram boyunca hizmet verecek. Vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacaklar” dedi.

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