Bursa’da hemşirelerden Boz'un sahnesine tepki

BURSA’daki hemşireler, Murat Boz’un başrolünde oynadığı 'Dönerse senindir' filmindeki hemşire sahnesine tepki göstererek, yapım şirketine faks çekti.

Murat Boz’un 23 Aralık’ta vizyona giren 'Dönerse Senindir' adlı filmindeki hemşire sahneleri için Bursalı hemşirelerden tepki geldi. Bursa Onkoloji Hastanesi'nde görev yapan başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının PTT’deki faks çekme eylemine Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın da destek verdi.

Hemşireler adına açıklama yapan Hemşire Dilek Ay, hemşireliğin toplumda en kutsal ve eski mesleklerden biri olduğunu belirterek, "Böylesi kutsal bir mesleğin reklamlarda, kliplerde ve filmlerde giyim kuşamı ve tavırlarıyla cinsel obje olarak gösterilmesi kabul edilemez.Unutmamak gerekir ki bizde toplumda yaşayan ,ailesi ve çevresi olan bireyleriz.Bu denli çirkin ve onur kırıcı sahneler bizi son derece rahatsız etmekte ve meslek saygınlığımızı zedelemektedir" dedi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Rüstem Aşkın da, söz konusu sahnelerin sağlık çalışanlarını yaraladığını bildirerek, "Bu sahneler gerçekten hepimizi yaralamıştır . Kabul edilemez. Tepkilerini dile getiren hemşirelerimizin yanındayız, onları destekliyoruz. Yazılı ve görsel basında buna benzer şekilde sağlık personeli ile ilgili anlatımlarda azami özeninin gösterilmesi gerekir. Bunun talep edilmesi de en doğal hakkımız" diye konuştu.

Daha sonra sağlık çalışanları yanlarında getirdikleri açıklamaları film yapımcı şirkete faks çekerek postaneden ayrıldı.



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