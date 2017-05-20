Bursa’da 19 Mayıs coşkusu

Edip TEKİN/BURSA, () - BURSA’nın Nilüfer İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğılu, Orhan Sarıbal ile birlikte binlerce vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte, özel tasarım elbiseler giyen gençler, çocuk gelin, çocuk damat, sınav stresi, çocuk işçi gibi sosyal sorunlara dikkat çekti. İzmir Marşı'nı seslendirip 'Gençlik birlikte güçlü', 'Gençler birlik olsa dünya yerinden oynar', 'Susma haykır gençlik vardır' sloganları atan grup, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Coşku, burada konserle devam etti. Tuluğ Tırpan, Ayşe Turgut ve Can Bonomo hayranlarının karşısına çıktı. Konserde, orkestrada yer alan Kemal Eroğlu’nun birlikte sahneye çıktığı 17 yaşındaki oğlu Efe ile 10 yaşındaki Ali de performansıyla dikkatleri çekti. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

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