Bursa’da 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı

BURSA Valiliği, il sınırları içinde yaşı 18’den küçük çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışını yasakladı. Valilik kararıyla 18 yaşından küçük öğrencilerin hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında yanlarında veli ya da vasisi olmadan internet ve elektronik oyun salonlarına girmeleri de yasaklandı.Bursa Valiliğinin 29 Aralık 2017 tarihli kararı yürürlüğe girdi. Vali İzzettin Küçük imzasıyla yayımlanan karara göre, solunması ve koklanması yoluyla çocuklarda ve gençlerde bağımlılık yapan, onların fiziksel ve psikolojik gelişmelerine olumsuz etki eden çakmak ve çakmak gazı 18 yaşından küçüklere satılamayacak. Satış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Valilik açıklamasında ayrıca, öğrencilerin ders saatlerinde internet ve elektronik oyun salonlarına yoğun ilgi gösterdiklerinin belirlendiğine de dikkat çekilerek, 18 yaşından küçük öğrencilerin hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında yanlarında veli ya da vasisi olmadan internet ve elektronik oyun salonlarına girmelerinin de yasaklandığı vurgulandı.

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