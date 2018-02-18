Bursa'ya şehit ateşi düştü (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin’de şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Afrin’deki 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in şehit olduğu bilgisini alır almaz Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’ne gelerek acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, baba Mustafa Şahin’e başsağlığı diledi. Burada okunan Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası Çavuşoğlu, mahalleden ayrıldı. Şehidin babası Mustafa Şahin, oğluyla en son önceki akşam konuştuklarını ifade etti. Şehidin kardeşi Yunus Şahin ise, "Operasyon sırasında konuştuk. Sıradan şeylerden bahsettik. Ağabeyim o kadar kafasına takmıyordu. Biz daha çok takıyorduk" dedi.

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