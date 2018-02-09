Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...
ABD’de Trump'ı sallayacak büyük kriz... Hükümet yine kapandı
ABD’de hükümet kapandı

Bursa Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

BURSA Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali İzzettin Küçük ve Valiliğin ismi kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar edilmemesini istendi. Dolandırıcıların, özellikle engelli vatandaşlar için engelli aracı ve benzeri yardım...

Bursa Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı
BURSA Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali İzzettin Küçük ve Valiliğin ismi kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar edilmemesini istendi.
Dolandırıcıların, özellikle engelli vatandaşlar için engelli aracı ve benzeri yardım talep ettikleri belirtilen açıklama şöyle:
"Bazı şahıslar tarafından Sayın Valimiz ve Valiliğimizin ismi kullanılarak çeşitli firma ve iş adamlarından özellikle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için engelli aracı ve benzeri yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Konu ile ilgili Valiliğimizin herhangi bir ilgisi ve talimatı bulunmadığı gibi adı geçenlerin yakalanması konusunda gerekli tahkikat başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, gerek engellilere yönelik ve gerekse diğer konularda telefon marifetiyle arayıp kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek yardım talep edenlere kesinlikle itibar edilmemeleri, herhangi bir kişi ya da hesap numarasına kesinlikle para yatırılmamaları, söz konusu durumda ilgili birimlerle ivedilikle irtibata geçmeleri, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314